Въезд в центр Пскова планируют сделать платным

Въезд в центр Пскова планируют сделать платным. Соответствующий проект постановления Псковской городской Думы опубликован на официальном сайте города в разделе «Проекты нормативно-правовых актов».

Депутаты планируют сделать платным въезд в центр города в связи с его высокой культурной и исторической ценностью. Решение вступит в силу с 1 июля 2017 года.

Приложением № 1 к постановлению установлены границы исторического центра. К ним отнесены Октябрьский проспект от Октябрьской площади до улицы Гражданской, улица Советская от пл Ленина до площади Победы, улицы Карла Маркса, Воровского, Свердлова, Некрасова, Ленина, Спегальского, Гоголя. На перекрестках будут установлены паркоматы.

Приложением №2 установлен размер платы за въезд в центр города – 50 рублей. Для инвалидов и малоимущих въезд будет бесплатным по специальным карточкам, которые будут выдавать в администрации Пскова. Также бесплатно в центр смогут въезжать автобусы ГППО «Псковпассажиравтотранс», транспорт всех без исключения правоохранительных органов и сотрудники органов власти.

«Данная мера позволит уменьшить количество транспорта в исторической части города, улучшит экологическую обстановку в городе, улучшит сохранность исторических памятников и усилит безопасность пешеходов», - говорится в пояснительной записке.

Источник: Псковская Лента Новостей