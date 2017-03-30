www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Трезвый город Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Коды регионов на автономерах Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» При попытке скрыться врезался в забор «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Новые стойки дорожных знаков закрывают сигналы светофора Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей
     Дороги растаяли в Пскове    2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   
80% псковичей поддерживают введение уголовной ответственности за препятствование проезду машин скорой помощи

80% псковичей поддерживают введение уголовной ответственности за препятствование проезду машин скорой помощи

80% псковичей поддерживают введение уголовной ответственности за препятствование проезду машин скорой помощи. Об этом говорят результаты опроса, проведенного в группе «Автомир Псков» В Контакте. В анонимном опросе...12

Въезд в центр Пскова планируют сделать платным

01.04.2017 10:03 ПЛН, Псков

Въезд в центр Пскова планируют сделать платным. Соответствующий проект постановления Псковской городской Думы опубликован на официальном сайте города в разделе «Проекты нормативно-правовых актов».

Депутаты планируют сделать платным въезд в центр города в связи с его высокой культурной и исторической ценностью. Решение вступит в силу с 1 июля 2017 года.

Приложением № 1 к постановлению установлены границы исторического центра. К ним отнесены Октябрьский проспект от Октябрьской площади до улицы Гражданской, улица Советская от пл Ленина до площади Победы, улицы Карла Маркса, Воровского, Свердлова, Некрасова, Ленина, Спегальского, Гоголя. На перекрестках будут установлены паркоматы.

Приложением №2 установлен размер платы за въезд в центр города – 50 рублей. Для инвалидов и малоимущих въезд будет бесплатным по специальным карточкам, которые будут выдавать в администрации Пскова. Также бесплатно в центр смогут въезжать автобусы ГППО «Псковпассажиравтотранс», транспорт всех без исключения правоохранительных органов и сотрудники органов власти.

«Данная мера позволит уменьшить количество транспорта в исторической части города, улучшит экологическую обстановку в городе, улучшит сохранность исторических памятников  и усилит безопасность пешеходов», - говорится в пояснительной записке. 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 7 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30