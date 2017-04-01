К годовщине особой экономической зоны «Моглино» выпустят серию почтовых марок

«Почта России» выпустит коллекцию почтовых марок, посвященную особым экономическим зонам России.

На 20 марках будут напечатаны изображения мест, где расположены особые экономические зоны. Одна из марок будет посвящена особой экономической зоне «Моглино» в Псковской области.

Выпуск приурочен к принятию Федерального закона № 116 «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22 июля 2005 года.

Марки с ОЭЗ появятся в продаже в августе, но оформить предзаказ можно уже сейчас.

Источник: Псковская Лента Новостей