К годовщине особой экономической зоны «Моглино» выпустят серию почтовых марок

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Псковичей приглашают попробовать свои силы во Всероссийском детском театрально-поэтическом фестивале «Табуретка» 2
|Илья Петров (другие записи автора)
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Серпом по ГуглуУ нас тут такое дело. Начальство хочет показать корпорации Alphabet Inc (в простонародье Google), где раки зимуют. Российские СМИ пишут, что правительство может внести в законодательство поправки, которые позволят замедлять доступ к сайтам компаний, нарушивших российские законы. Дескать, многие иностранные компании не выполняют решения российских судов и госорганов, аргументируя это тем,...
«Почта России» выпустит коллекцию почтовых марок, посвященную особым экономическим зонам России.
На 20 марках будут напечатаны изображения мест, где расположены особые экономические зоны. Одна из марок будет посвящена особой экономической зоне «Моглино» в Псковской области.
Выпуск приурочен к принятию Федерального закона № 116 «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22 июля 2005 года.
Марки с ОЭЗ появятся в продаже в августе, но оформить предзаказ можно уже сейчас.
Источник: Псковская Лента Новостей