Сегодня: Суббота, 01 Апреля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Аренда Кинокайф Для женщин-автомобилистов Возмущены и требуют опровержения Капремонт в Острове Суперхиты мясных продуктов Вейдерсы из неопрена Содружество и сотворчество Лучшая интерьерная печать в Пскове Черное молоко Участки на берегу реки Великой
В воскресенье в Псковской области возможно резкое потепление

В воскресенье в Псковской области возможно резкое потепление

В воскресенье, 2 апреля, в Псковской области возможно резкое потепление. Как сообщила Псковской Ленте Новостей руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова,...14



К годовщине особой экономической зоны «Моглино» выпустят серию почтовых марок

01.04.2017 17:10 ПЛН, Псков

«Почта России» выпустит коллекцию почтовых марок, посвященную особым экономическим зонам России.

На 20 марках будут напечатаны изображения мест, где расположены особые экономические зоны. Одна из марок будет посвящена особой экономической зоне «Моглино» в Псковской области.

Выпуск приурочен к принятию Федерального закона № 116 «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22 июля 2005 года.

Марки с ОЭЗ появятся в продаже в августе, но оформить предзаказ можно уже сейчас.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Loading...


Голосование

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Календарь

«« 2017 г.
«« апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30