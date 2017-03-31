День смеха отмечают 1 апреля

Сегодня, 1 апреля, отмечается День смеха (День дурака). Одну из версий о возникновении праздника смеха связывают с тем, что изначально 1 апреля праздновалось во многих странах как день весеннего равноденствия и время Пасхи. Празднества по случаю весеннего нового года всегда сопровождались шутками, шалостями и веселыми проделками. Традиция праздника живет и теперь: причиной стала сама природа, потому что весенние капризы погоды люди старались задобрить шутками и розыгрышами.

Другая, также распространенная, версия возникновения Дня смеха связана с переходом на Григорианский календарь, введенный Папой Римским Григорием в 1582 году. Дело в том, что Новый год в средние века отмечался не 1 января, а в конце марта, до того, как в 1563-1564 годах король Карл Девятый (King Charles IX) реформировал во Франции календарь. Поэтому Новогодняя неделя начиналась 25 марта и заканчивалась 1 апреля.

В те далекие времена также было принято веселиться в новогодние праздники. Но, несмотря на изменения в календаре, некоторые консервативно настроенные (а, возможно, просто неосведомленные) люди продолжали праздновать новогоднюю неделю по старому стилю. Другие смеялись и подшучивали над ними, преподносили «дурацкие» подарки и называли апрельскими дураками (April's Fools). Так и возник так называемый «День смеха».

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Источник: Псковская Лента Новостей