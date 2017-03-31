В квитанциях псковичей за ЖКУ появится новая графа

В квитанциях псковичей за жилищно-коммунальные услуги с 1 апреля появится новая графа. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, теперь управляющие компании будут включать строку за изготовление и доставку квитанций до почтовых ящиков горожан.

Предполагается, что плата за эту услугу будет минимальной, фиксированной и составит 10 рублей в месяц с каждой квартиры в многоквартирном жилом доме.

Как отмечают управляющие компании, это позволит им хоть как-то компенсировать расходы на распечатку квитанций и оплату курьерам.

Напомним, ранее многие псковичи не получали квитанции от Фонда капремонта именно по причине того, что управляющие компании отказывались от их доставки в связи с тем, что никто не компенсировал расходы на это.

Источник: Псковская Лента Новостей