По новым нормативам псковичи будут платить за ОДН с апреляНовый приказ с нормативами на содержание общедомового имущества планируют ввести в действие с апреля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 17 марта...46
В квитанциях псковичей за ЖКУ появится новая графа
В квитанциях псковичей за жилищно-коммунальные услуги с 1 апреля появится новая графа. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, теперь управляющие компании будут включать строку за изготовление и доставку квитанций до почтовых ящиков горожан.
Предполагается, что плата за эту услугу будет минимальной, фиксированной и составит 10 рублей в месяц с каждой квартиры в многоквартирном жилом доме.
Как отмечают управляющие компании, это позволит им хоть как-то компенсировать расходы на распечатку квитанций и оплату курьерам.
Напомним, ранее многие псковичи не получали квитанции от Фонда капремонта именно по причине того, что управляющие компании отказывались от их доставки в связи с тем, что никто не компенсировал расходы на это.
Источник: Псковская Лента Новостей