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В квитанциях псковичей за ЖКУ появится новая графа


01.04.2017 18:51 ПЛН, Псков

В квитанциях псковичей за жилищно-коммунальные услуги с 1 апреля появится новая графа. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, теперь управляющие компании будут включать строку за изготовление и доставку квитанций до почтовых ящиков горожан.

Предполагается, что плата за эту услугу будет минимальной, фиксированной и составит 10 рублей в месяц с каждой квартиры в многоквартирном жилом доме.

Как отмечают управляющие компании, это позволит им хоть как-то компенсировать расходы на распечатку квитанций и оплату курьерам.

Напомним, ранее многие псковичи не получали квитанции от Фонда капремонта именно по причине того, что управляющие компании отказывались от их доставки в связи с тем, что никто не компенсировал расходы на это.

Источник: Псковская Лента Новостей



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