Водитель «Ниссана» из смертельного ДТП под Псковом выехала на «встречку» для обгона

Водитель автомобиля «Ниссан Террано» - участника смертельного ДТП под Псковом - выехала на «встречку» для обгона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Напомним, 17 октября в 10.20 на 278-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель в Псковском районе водитель автомобиля «Ниссан Террано» - женщина 1983 года рождения, при выполнении маневра «обгон» выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем «Мерседес Спринтер-223602» под управлением мужчины 1966 года рождения, который двигался во встречном направлении, после чего автомобили съехали в кювет, где произошло возгорание «Ниссана».

В результате ДТП водитель и пассажирка «Ниссана» 1960 года рождения с полученными травмами госпитализированы в ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница»; пассажирка «Ниссана» 1974 года рождения получила незначительные травмы, не госпитализирована; пассажирка «Ниссана» 1957 года рождения погибла на месте; пассажиры «Мерседеса» 1970 года рождения, 1943 года рождения, 1964 года рождения и женщина 1976 года рождения получили незначительные травмы, не госпитализированы.

погибла настоятельница Творожковского Свято-Троицкого монастыря Анна (Ткач). Тяжелые травмы получили две сестры - монахиня Феодора и инокиня Фиона. Ранее сообщалось, что в ДТП с участием маршрутного такси, произошедшем 17 октября недалеко от деревни Подборовье на трассе Р-23,. Тяжелые травмы получили две сестры - монахиня Феодора и инокиня Фиона.

Источник: Псковская Лента Новостей