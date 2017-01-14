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ДТП на перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской затрудняет движение
18.01.2017 17:41 ПЛН, Псков
ДТП на перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской затрудняет движение. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, столкнулись «Ауди» и грузовая «Газель» с номерами 47 региона.
На месте происшествия работает ДПС. Сильно затруднено движение с участка улицы Петровской с односторонним движением.
Источник: Псковская Лента Новостей
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