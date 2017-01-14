ДТП на перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской затрудняет движение. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, столкнулись «Ауди» и грузовая «Газель» с номерами 47 региона.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







