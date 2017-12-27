Иномарка врезалась в автобус на перекрестке улицы Гоголя и Октябрьского проспекта в ПсковеДТП произошло в четверг утром на пересечение улицы Гоголя и Октябрьского проспекта в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, около 09.20 иномарка, поворачивавшая с улицы...15
ДТП затрудняет движение на перекрестке улиц Петровской и Коммунальной в Пскове. ФОТО
28.12.2017 13:46 ПЛН, Псков
28 декабря на пересечении улиц Петровской и Коммунальной в Пскове столкнулись две иномарки.
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, автомобили получили технические повреждения.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, МЧС и «скорой помощи».
Источник: Псковская Лента Новостей
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