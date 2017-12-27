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ДТП затрудняет движение на перекрестке улиц Петровской и Коммунальной в Пскове. ФОТО

28.12.2017 13:46 ПЛН, Псков

28 декабря на пересечении улиц Петровской и Коммунальной в Пскове столкнулись две иномарки.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, автомобили получили технические повреждения.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, МЧС и «скорой помощи».

Источник: Псковская Лента Новостей



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