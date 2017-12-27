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На пересечении улиц Алехина и Ижорского батальона столкнулись три машины

28.12.2017 14:45 ПЛН, Псков

На пересечении улиц Алехина и Ижорского батальона столкнулись три машины. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, участниками аварии стали «Газель», «Мерседес» и «БМВ».
 
Машины получили технические повреждения, участники аварии ожидают приезда сотрудников ГИБДД. Движение может быть затруднено при повороте на улицу Алехина.

Источник: Псковская Лента Новостей



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