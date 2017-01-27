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ДТП произошло у здания городского суда в Пскове

30.01.2017 11:54 ПЛН, Псков

Две автомашины столкнулись 30 января у здания городского суда на улице Петровской в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, столкнувшиеся «Мицубиси» и «Опель» занимают практически всю проезжую часть и мешают движению в сторону Рижского проспекта.

Автомашины получили незначительные технические повреждения, водители ожидают сотрудников ГИБДД.

Источник: Псковская Лента Новостей



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