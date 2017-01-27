«Ниссан» после столкновения с «Рено» повредил три припаркованные автомашины на улице Коммунальной в Пскове. ФОТОПо предварительной информации, 20 января у дома 44 на улице Коммунальной в Пскове напротив рынка «Нива» автомобиль «Ниссан» после столкновения с «Рено» выехал на тротуар и...37
27.01.2017 14:14 Столкновение двух автомашин на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Гражданской мешает движению 4
ДТП произошло у здания городского суда в Пскове
30.01.2017 11:54 ПЛН, Псков
Две автомашины столкнулись 30 января у здания городского суда на улице Петровской в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, столкнувшиеся «Мицубиси» и «Опель» занимают практически всю проезжую часть и мешают движению в сторону Рижского проспекта.
Автомашины получили незначительные технические повреждения, водители ожидают сотрудников ГИБДД.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати