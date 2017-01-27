ДТП произошло у здания городского суда в Пскове

Две автомашины столкнулись 30 января у здания городского суда на улице Петровской в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, столкнувшиеся «Мицубиси» и «Опель» занимают практически всю проезжую часть и мешают движению в сторону Рижского проспекта.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







