На перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской столкнулись две иномарки, есть пострадавшие. ФОТОНа пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове, напротив дома №15 по Рижском проспекту, столкнулись две иномарки, есть пострадавшие, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. ..11
В Пскове затруднено движение на Рижском проспекте и Юбилейной
14.02.2017 17:20 ПЛН, Псков
Несколько дорожных происшествий затрудняют движение в Пскове. Как сообщают очевидцы, две автомашины столкнулись на улице Юбилейной на дамбе. Затруднено движение с моста 50-летия на Завеличье. На месте происшествия работают сотрудники полиции. По информации на 17.20, движение затруднено от улицы Гражданской.
Две автомашины столкнулись в центре перекрестка улиц Вокзальной и 128-й Стрелковой дивизии.
Также на Рижском проспекте сохраняется затруднение движения из-за ДТП на перекрестке с улицей Петровской. По информации на 17.15, автомашины грузят на эвакуатор.
Источник: Псковская Лента Новостей
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