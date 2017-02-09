В Пскове затруднено движение на Рижском проспекте и Юбилейной

Несколько дорожных происшествий затрудняют движение в Пскове. Как сообщают очевидцы, две автомашины столкнулись на улице Юбилейной на дамбе. Затруднено движение с моста 50-летия на Завеличье. На месте происшествия работают сотрудники полиции. По информации на 17.20, движение затруднено от улицы Гражданской.

Две автомашины столкнулись в центре перекрестка улиц Вокзальной и 128-й Стрелковой дивизии.

Также на Рижском проспекте сохраняется затруднение движения из-за ДТП на перекрестке с улицей Петровской. По информации на 17.15, автомашины грузят на эвакуатор.

Источник: Псковская Лента Новостей