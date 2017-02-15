На Советском мосту в Пскове ДТП и сломавшаяся автомашина мешают движению

На Советском мосту в Пскове ДТП и сломавшаяся автомашина мешают движению транспорта. Об этом сообщил очевидец.

При движении на улицу Поземского в правой полосе перед поворотом на ул. Герцена. ВАЗ-2110 врезался в микроавтобус «Форд». Автомашины получили технические повреждения. На месте работает полиция.

При движении в сторону пл. Ленина на мосту сломался микроавтобус.

Источник: Псковская Лента Новостей