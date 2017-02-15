На перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской столкнулись две иномарки, есть пострадавшие. ФОТОНа пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове, напротив дома №15 по Рижском проспекту, столкнулись две иномарки, есть пострадавшие, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. ..25
На Советском мосту в Пскове ДТП и сломавшаяся автомашина мешают движению
16.02.2017 15:22 ПЛН, Псков
На Советском мосту в Пскове ДТП и сломавшаяся автомашина мешают движению транспорта. Об этом сообщил очевидец.
При движении на улицу Поземского в правой полосе перед поворотом на ул. Герцена. ВАЗ-2110 врезался в микроавтобус «Форд». Автомашины получили технические повреждения. На месте работает полиция.
При движении в сторону пл. Ленина на мосту сломался микроавтобус.
Источник: Псковская Лента Новостей
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