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На Советском мосту в Пскове ДТП и сломавшаяся автомашина мешают движению

16.02.2017 15:22 ПЛН, Псков

На Советском мосту в Пскове ДТП и сломавшаяся автомашина мешают движению транспорта. Об этом сообщил очевидец.

При движении на улицу Поземского в правой полосе перед поворотом на ул. Герцена. ВАЗ-2110 врезался в микроавтобус «Форд». Автомашины получили технические повреждения. На месте работает полиция.

При движении в сторону пл. Ленина на мосту сломался микроавтобус.

Источник: Псковская Лента Новостей



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