На улице Кузнецкой перед площадью Победы в Пскове ведутся дорожные работы

На улице Кузнецкой перед площадью Победы в Пскове ведутся дорожные работы. Как сообщил очевидец, ведется установка дорожных стоек. Занята правая полоса при движении от пл. Героев-десантников к площади Победы.

По информации Псковской Ленты Новостей, на перекрестке ведутся работы по установке знаков «пешеходный переход» на выносных стойках (над проезжей частью). Работы ведет ООО «Псковтранссигнал».

Напомним, в 2016 году администрация Пскова заказала установку Г-образных опор на улицах, для чего подрядчику придется демонтировать светофоры на 25 перекрестках

51 пешеходный переход будет оборудован дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» со световозвращающей пленкой флуоресцентного типа на Г-образных опорах (высота 4,5 м, вылет консоли 3 м). Для установки опор подрядчику придется сначала демонтировать дорожные знаки и светофоры, потом смонтировать их снова. На площади Ленина после монтажа 2 из 8 светофоров будут новые, как и экраны для светофоров.

Часть переходов оборудована светофорами, которые будут временно демонтированы.

Список мест, где будут проводиться работы.

Источник: Псковская Лента Новостей