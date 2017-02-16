www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Прекрасное далеко Коды регионов на автономерах Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Трезвый город Ограничения движения на масленицу Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах При попытке скрыться врезался в забор Patron - товарная марка, которой можно доверять Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Трезвый город Patron - товарная марка, которой можно доверять Patron - товарная марка, которой можно доверять
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

На улице Кузнецкой перед площадью Победы в Пскове ведутся дорожные работы

20.02.2017 15:02 ПЛН, Псков

На улице Кузнецкой перед площадью Победы в Пскове ведутся дорожные работы. Как сообщил очевидец, ведется установка дорожных стоек. Занята правая полоса при движении от пл. Героев-десантников к площади Победы.

По информации Псковской Ленты Новостей, на перекрестке ведутся работы по установке знаков «пешеходный переход» на выносных стойках (над проезжей частью). Работы ведет ООО «Псковтранссигнал».

Напомним, в 2016 году администрация Пскова заказала установку Г-образных опор на улицах, для чего подрядчику придется демонтировать светофоры на 25 перекрестках

51 пешеходный переход будет оборудован дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» со световозвращающей пленкой  флуоресцентного типа на Г-образных опорах (высота 4,5 м, вылет консоли 3 м). Для установки опор подрядчику придется сначала демонтировать дорожные знаки и светофоры, потом смонтировать их снова. На площади Ленина после монтажа 2 из 8 светофоров будут новые, как и экраны для светофоров.

Часть переходов оборудована светофорами, которые будут временно демонтированы.

Список мест, где будут проводиться работы. 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28