На перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской столкнулись две иномарки, есть пострадавшие. ФОТОНа пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове, напротив дома №15 по Рижском проспекту, столкнулись две иномарки, есть пострадавшие, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. ..27
На улице Кузнецкой перед площадью Победы в Пскове ведутся дорожные работы
На улице Кузнецкой перед площадью Победы в Пскове ведутся дорожные работы. Как сообщил очевидец, ведется установка дорожных стоек. Занята правая полоса при движении от пл. Героев-десантников к площади Победы.
По информации Псковской Ленты Новостей, на перекрестке ведутся работы по установке знаков «пешеходный переход» на выносных стойках (над проезжей частью). Работы ведет ООО «Псковтранссигнал».
Напомним, в 2016 году администрация Пскова заказала установку Г-образных опор на улицах, для чего подрядчику придется демонтировать светофоры на 25 перекрестках
51 пешеходный переход будет оборудован дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» со световозвращающей пленкой флуоресцентного типа на Г-образных опорах (высота 4,5 м, вылет консоли 3 м). Для установки опор подрядчику придется сначала демонтировать дорожные знаки и светофоры, потом смонтировать их снова. На площади Ленина после монтажа 2 из 8 светофоров будут новые, как и экраны для светофоров.
Часть переходов оборудована светофорами, которые будут временно демонтированы.
Список мест, где будут проводиться работы.
Источник: Псковская Лента Новостей