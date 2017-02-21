В Пскове на улице Гагарина затруднено движение транспорта из-за ДТП

В Пскове на улице Гагарина затруднено движение транспорта из-за дорожно-транспортного происшествия. Как сообщил очевидец, две автомашины столкнулись у дома №15 по ул. Гагарина.

Занята полоса для движения в сторону ул. Яна Фабрициуса. Объезд осуществляется по встречной полосе.

Источник: Псковская Лента Новостей