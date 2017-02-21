На перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской столкнулись две иномарки, есть пострадавшие. ФОТОНа пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове, напротив дома №15 по Рижском проспекту, столкнулись две иномарки, есть пострадавшие, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. ..27
В Пскове на улице Гагарина затруднено движение транспорта из-за ДТП
27.02.2017 08:56 ПЛН, Псков
В Пскове на улице Гагарина затруднено движение транспорта из-за дорожно-транспортного происшествия. Как сообщил очевидец, две автомашины столкнулись у дома №15 по ул. Гагарина.
Занята полоса для движения в сторону ул. Яна Фабрициуса. Объезд осуществляется по встречной полосе.
Источник: Псковская Лента Новостей
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