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В Пскове на улице Гагарина затруднено движение транспорта из-за ДТП

27.02.2017 08:56 ПЛН, Псков

В Пскове на улице Гагарина затруднено движение транспорта из-за дорожно-транспортного происшествия. Как сообщил очевидец, две автомашины столкнулись у дома №15 по ул. Гагарина.

Занята полоса для движения в сторону ул. Яна Фабрициуса. Объезд осуществляется по встречной полосе.

Источник: Псковская Лента Новостей



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