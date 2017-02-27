На перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской столкнулись две иномарки, есть пострадавшие. ФОТОНа пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове, напротив дома №15 по Рижском проспекту, столкнулись две иномарки, есть пострадавшие, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. ..27
На улице Горького в Пскове идут дорожные работы возле школы №5, затруднено движение
01.03.2017 10:47 ПЛН, Псков
На улице Горького в Пскове идут дорожные работы. Как сообщил очевидец, перед светофором у школы №5 идет ремонт дороги с применением щебенки.
Заняты две полосы при движении в сторону дамбы. Объезд по встречной полосе.
Источник: Псковская Лента Новостей
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