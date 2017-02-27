На улице Горького в Пскове идут дорожные работы возле школы №5, затруднено движение

На улице Горького в Пскове идут дорожные работы. Как сообщил очевидец, перед светофором у школы №5 идет ремонт дороги с применением щебенки.

Заняты две полосы при движении в сторону дамбы. Объезд по встречной полосе.

Источник: Псковская Лента Новостей