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На улице Горького в Пскове идут дорожные работы возле школы №5, затруднено движение

01.03.2017 10:47 ПЛН, Псков

На улице Горького в Пскове идут дорожные работы. Как сообщил очевидец, перед светофором у школы №5 идет ремонт дороги с применением щебенки.

Заняты две полосы при движении в сторону дамбы. Объезд по встречной полосе. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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