На перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской столкнулись две иномарки, есть пострадавшие. ФОТОНа пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове, напротив дома №15 по Рижском проспекту, столкнулись две иномарки, есть пострадавшие, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. ..27
01.03.2017 10:47 На улице Горького в Пскове идут дорожные работы возле школы №5, затруднено движение
На Ольгинском мосту в Пскове затруднено движение транспорта из-за дорожных работ
02.03.2017 17:30 ПЛН, Псков
На Ольгинском мосту в Пскове затруднено движение транспорта из-за дорожных работ. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, работы ведутся на участке после автобусной остановки «ул. М. Горького».
Занят правый ряд при движении в центр города. Затруднено движение.
Источник: Псковская Лента Новостей
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