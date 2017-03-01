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На Ольгинском мосту в Пскове затруднено движение транспорта из-за дорожных работ

02.03.2017 17:30 ПЛН, Псков

На Ольгинском мосту в Пскове затруднено движение транспорта из-за дорожных работ. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, работы ведутся на участке после автобусной остановки «ул. М. Горького».

Занят правый ряд при движении в центр города. Затруднено движение. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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