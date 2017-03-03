На перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской столкнулись две иномарки, есть пострадавшие. ФОТОНа пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове, напротив дома №15 по Рижском проспекту, столкнулись две иномарки, есть пострадавшие, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. ..27
03.03.2017 19:21 Peugeot и «Лада» столкнулись на пересечении улицы Коммунальной и Восточного проезда
В Пскове не работают два светофора
04.03.2017 09:51 ПЛН, Псков
В Пскове сегодня не работают два светофора. Как сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы, в режиме желтого мигания работает светофор на пересечении улиц Инженерной и Индустриальной. По состоянию на 9.30 из-за небольшого количества автомашин движение сильно не затруднено.
Также в режиме желтого мигания работает светофор на перекрестке Л. Поземского - Алмазная.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати