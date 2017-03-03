В Пскове не работают два светофора

В Пскове сегодня не работают два светофора. Как сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы, в режиме желтого мигания работает светофор на пересечении улиц Инженерной и Индустриальной. По состоянию на 9.30 из-за небольшого количества автомашин движение сильно не затруднено.

Также в режиме желтого мигания работает светофор на перекрестке Л. Поземского - Алмазная.

Источник: Псковская Лента Новостей