Из-за ДТП сильно затруднено движение на улице Некрасова в Пскове

В понедельник утром произошло ДТП на улице Некрасова в Пскове, возле здания городской администрации. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, столкнувшиеся автомобили «Ниссан» и ВАЗ-2107 получили технические повреждения.

Участники автоаварии занимают больше половины проезжей части, в связи с чем сильно затруднено движение от улицы Советской в сторону Октябрьского проспекта. Объезд места ДТП возможен только по встречной полосе.

Источник: Псковская Лента Новостей