На перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской столкнулись две иномарки, есть пострадавшие. ФОТОНа пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове, напротив дома №15 по Рижском проспекту, столкнулись две иномарки, есть пострадавшие, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. ..27
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Из-за ДТП сильно затруднено движение на улице Некрасова в Пскове
06.03.2017 09:04 ПЛН, Псков
В понедельник утром произошло ДТП на улице Некрасова в Пскове, возле здания городской администрации. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, столкнувшиеся автомобили «Ниссан» и ВАЗ-2107 получили технические повреждения.
Участники автоаварии занимают больше половины проезжей части, в связи с чем сильно затруднено движение от улицы Советской в сторону Октябрьского проспекта. Объезд места ДТП возможен только по встречной полосе.
Источник: Псковская Лента Новостей
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