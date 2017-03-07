На перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской столкнулись две иномарки, есть пострадавшие. ФОТОНа пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове, напротив дома №15 по Рижском проспекту, столкнулись две иномарки, есть пострадавшие, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. ..27
На перекрестке Инженерная - Индустриальная снова не работает светофор
09.03.2017 08:20 ПЛН, Псков
На пересечении улиц Инженерной и Индустриальной сегодня утром вновь не работает светофорный объект, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Движение регулирует сотрудник ГИБДД.
Источник: Псковская Лента Новостей
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