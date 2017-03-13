ДТП на Ольгинском мосту затрудняет движение в центр Пскова

Дорожно-транспортное происшествием с участием автомобилей «Мазда» и ВАЗ-2107 произошло в Пскове на Ольгинском мосту. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, машины получили технические повреждения. Водители ждут прибытия инспекторов ГИБДД.

Автомобили занимают одну из полос при движении с Завеличья в Центр. В настоящее время движение транспорта затруднено. «Пробка» начинается в районе Четырех углов.

Источник: Псковская Лента Новостей