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ДТП на Ольгинском мосту затрудняет движение в центр Пскова
14.03.2017 18:23 ПЛН, Псков
Дорожно-транспортное происшествием с участием автомобилей «Мазда» и ВАЗ-2107 произошло в Пскове на Ольгинском мосту. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, машины получили технические повреждения. Водители ждут прибытия инспекторов ГИБДД.
Автомобили занимают одну из полос при движении с Завеличья в Центр. В настоящее время движение транспорта затруднено. «Пробка» начинается в районе Четырех углов.
Источник: Псковская Лента Новостей
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