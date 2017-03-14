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На парковке «Ленты» в Пскове столкнулись две иномарки

15.03.2017 18:28 ПЛН, Псков

На парковке ТК «Лента» столкнулись «Фольксваген» и «Мицубиси», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 
 
Машины получили незначительные технические повреждения. Участники аварии ожидают приезда сотрудников ГИБДД. Движение транспорта по парковке затруднено. 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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