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На парковке «Ленты» в Пскове столкнулись две иномарки
15.03.2017 18:28 ПЛН, Псков
На парковке ТК «Лента» столкнулись «Фольксваген» и «Мицубиси», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Машины получили незначительные технические повреждения. Участники аварии ожидают приезда сотрудников ГИБДД. Движение транспорта по парковке затруднено.
Источник: Псковская Лента Новостей
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