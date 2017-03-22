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Из-за аварии на улице Юбилейной в Пскове образовалась пробка
23.03.2017 17:59 ПЛН, Псков
На улице Юбилейной в Пскове, напротив ТК «ПИК 60», при движении в сторону Коммунальной столкнулись фура с эстонскими номерами и «Рено», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Участники аварии ожидают приезда сотрудников ГИБДД. Движение транспорта сильно затруднено в сторону Рижского проспекта по улице Чудской, мосту Александра Невского и улице Юбилейной.
Источник: Псковская Лента Новостей
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