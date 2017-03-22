Из-за аварии на улице Юбилейной в Пскове образовалась пробка

На улице Юбилейной в Пскове, напротив ТК «ПИК 60», при движении в сторону Коммунальной столкнулись фура с эстонскими номерами и «Рено», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Участники аварии ожидают приезда сотрудников ГИБДД. Движение транспорта сильно затруднено в сторону Рижского проспекта по улице Чудской, мосту Александра Невского и улице Юбилейной.

Источник: Псковская Лента Новостей