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В Пскове на площади Ленина произошло ДТП напротив Кремля

07.08.2017 17:51 ПЛН, Псков

В Пскове на площади Ленина произошло ДТП напротив Кремля. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, один из участников столкновения «Мицубиси Паджеро». Выставлены знаки аварийной остановки.

Участники происшествия мешают разворачиваться. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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