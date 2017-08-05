В Пскове на площади Ленина произошло ДТП напротив Кремля. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, один из участников столкновения «Мицубиси Паджеро». Выставлены знаки аварийной остановки.

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