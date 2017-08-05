«Тренога», лужи и дорожные работы «поджидают» водителей на улицах ПсковаВ Пскове сегодня работает мобильный комплекс фотовидеофиксации КРИС-П (тренога) на Рижском проспекте. Об этом сообщил очевидец. Камера установлена возле АЗС «Псковнефтепродукт». Направлена в сторону «Ленты»...1
05.08.2017 09:21 В Пскове сегодня не работает светофор на пересечении улицы Гражданской и Октябрьского проспекта
В Пскове на площади Ленина произошло ДТП напротив Кремля
07.08.2017 17:51 ПЛН, Псков
В Пскове на площади Ленина произошло ДТП напротив Кремля. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, один из участников столкновения «Мицубиси Паджеро». Выставлены знаки аварийной остановки.
Участники происшествия мешают разворачиваться.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати