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Выезд с улицы Михайловской на улицу Западную в Пскове блокирован

13.10.2017 11:09 ПЛН, Псков

Выезд с улицы Михайловской на улицу Западную в Пскове блокирован. Как сообщил очевидец, две столкнувшиеся на перекрестке автомашины полностью перекрыли возможность проехать и выехать с ул. Михайловской.

Водителям рекомендуется пользоваться объездом по ул. Байкова и Рокоссовского.

Источник: Псковская Лента Новостей



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