Выезд с улицы Михайловской на улицу Западную в Пскове блокирован. Как сообщил очевидец, две столкнувшиеся на перекрестке автомашины полностью перекрыли возможность проехать и выехать с ул. Михайловской.

Как часто вы моете автомашину?

Каждый день

Один раз в неделю

Один раз в месяц

Реже чем один раз в месяц

Вообще не мою







