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ДТП на ул. Юбилейной затрудняет движение транспорта

16.10.2017 15:35 ПЛН, Псков

ДТП на ул. Юбилейной в Пскове затрудняет движение транспорта. Как сообщил очевидец, три автомашины столкнулись на «дамбе».

Затруднено движение из центра города. Пробка начинается от пл. Победы. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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