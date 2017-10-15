ДТП на ул. Юбилейной в Пскове затрудняет движение транспорта. Как сообщил очевидец, три автомашины столкнулись на «дамбе».

Как часто вы моете автомашину?

Каждый день

Один раз в неделю

Один раз в месяц

Реже чем один раз в месяц

Вообще не мою







