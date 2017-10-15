В Пскове закрыты три участка улиц из-за подтопленияВ Пскове закрыты три участка улиц из-за подтопления. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, закрыто движение на проспекте Энтузиастов, улице Текстильной и улице Юбилейной...50
ДТП на ул. Юбилейной затрудняет движение транспорта
16.10.2017 15:35 ПЛН, Псков
ДТП на ул. Юбилейной в Пскове затрудняет движение транспорта. Как сообщил очевидец, три автомашины столкнулись на «дамбе».
Затруднено движение из центра города. Пробка начинается от пл. Победы.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати