Движение затруднено из-за лобового столкновения двух автомобилей на улице Труда

ДТП произошло на улице Труда в Пскове рядом с автоцентром Hyundai и магазином торговой сети «Пятерочка». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, два автомобиля, Volkswagen и Citroen, получили серьезные технические повреждения после лобового столкновения.

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