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Движение затруднено из-за лобового столкновения двух автомобилей на улице Труда

17.10.2017 18:14 ПЛН, Псков

ДТП произошло на улице Труда в Пскове рядом с автоцентром Hyundai и магазином торговой сети «Пятерочка». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, два автомобиля, Volkswagen и Citroen, получили серьезные технические повреждения после лобового столкновения.

Из-за ДТП движение автотранспорта на этом участке сильно затруднено.

На месте работает ДПС. На место происшествия также прибыла бригада Скорой помощи. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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