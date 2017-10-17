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Движение затруднено из-за лобового столкновения двух автомобилей на улице Труда
17.10.2017 18:14 ПЛН, Псков
ДТП произошло на улице Труда в Пскове рядом с автоцентром Hyundai и магазином торговой сети «Пятерочка». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, два автомобиля, Volkswagen и Citroen, получили серьезные технические повреждения после лобового столкновения.
Из-за ДТП движение автотранспорта на этом участке сильно затруднено.
На месте работает ДПС. На место происшествия также прибыла бригада Скорой помощи.
Источник: Псковская Лента Новостей
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