Иномарка врезалась в автобус на перекрестке улицы Гоголя и Октябрьского проспекта в ПсковеДТП произошло в четверг утром на пересечение улицы Гоголя и Октябрьского проспекта в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, около 09.20 иномарка, поворачивавшая с улицы...15
На Октябрьском проспекте затруднено движение из-за ДТП. ФОТО
20.12.2017 18:31 ПЛН, Псков
На Октябрьском проспекте на выезде с Октябрьской площади в сторону вокзала столкнулись два автомобиля. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на месте работают сотрудники ГИБДД.
Движение с учетом часа пик заметно затруднено.
Источник: Псковская Лента Новостей
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