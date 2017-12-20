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На Октябрьском проспекте затруднено движение из-за ДТП. ФОТО

20.12.2017 18:31 ПЛН, Псков

На Октябрьском проспекте на выезде с Октябрьской площади в сторону вокзала столкнулись два автомобиля. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Движение с учетом часа пик заметно затруднено. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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