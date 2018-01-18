Культура

Праздник музыки и добра состоится в субботу в концертном зале «Супер»

Экватор клубных концертов VI Международного благотворительного фестиваля «Добрый рок» состоится 27 января в 18.00 в концертном зале «Супер».

Как сообщил Псковской Ленте Новостей организатор «Доброго рока» Андрей Семенов, всю прибыль за минусом затрат на организацию фестиваля, сборы из «Доброго барабана» и продажи сувенирной продукции направят на лечение девочки Лилианы Пирожковой из Великих Лук, нуждающейся в операции по восстановлению слуха.

В концерте примут участие группы «Третий Рим» (Москва), «Аббат Сантос» (Санкт-Петербург), «Blackbird» (Великий Новгород), «Ригганы» (Санкт-Петербург), «Харакири» (Санкт-Петербург), «Disco-RD» (Москва).

Специальный гость фестиваля - группа «Площадь Восстания».

Стоимость билетов:

* Школьник/студент - 100 руб.

* Танцпол - 200 руб.

* VIP - 400 руб.

Касса: Октябрьский пр., 56 (КЗ «Супер») 66-99-94, 66-06-06.