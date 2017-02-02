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В Великих Луках состоится ежегодная студенческая краеведческая конференция

04.02.2017 21:44 ПЛН, Псков

2 марта в Великих Луках состоится VI межвузовская студенческая краеведческая конференция «Великие Луки: проблемы региональной истории и современность». Ее организаторами выступают Великолукская государственная академия физической культуры и спорта (кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин), Отдел по молодежной политике Управления образования администрации города Великие Луки, Общественный совет по вопросам историко-культурного наследия г. Великие Луки, Великолукское городское краеведческое общество. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил член оргкомитета, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК, член Совета Союза краеведов России Дмитрий Белюков.

К участию в конференции приглашаются студенты высших и средних профессиональных образовательных учреждений. Тематика выступлений может касаться всех сфер изучения истории Великих Лук, Псковского края, соседних и приграничных территорий, а также общих проблем краеведения.

Лучшие доклады будут рекомендованы к публикации в очередном номере краеведческого альманаха «Великолукский вестник», сборнике статей кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин ВЛГАФК «Традиции – Инновации – Развитие».

Для участия в конференции необходимо не позднее 22 февраля 2017 г. подать заявку в оргкомитет. Подробности в информационном письме.

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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