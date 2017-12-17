Памятную доску художнику Николаю Лохову торжественно откроют в Пскове 21 декабря

21 декабря в Пскове состоится торжественное открытие памятной доски псковскому художнику и копиисту-реставратору шедевров итальянской живописи, широко известному в Европе, однако незаслуженно забытому у себя на Родине, Николаю Лохову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила председатель Псковского регионального отделения Союза краеведов России, член Совета СКР Тамара Вересова.

Памятная доска будет установлена на здании школы №1 им. Леона Поземского (ул. Калинина, 5), где с 1882 по 1891 годы учился живописец.

После церемонии открытия доски в актовом зале школы состоится презентация книги «Человек Ренессанса. Художник Николай Лохов и его окружение», вышедшей недавно в московском издательстве «Старая Басманная» в серии «Русская Италия», авторы книги - Тамара Вересова (Псков) и Михаил Талалай (Милан).

Специально для представления нового издания из Милана прислали фильм «Человек Ренессанса», в котором Николо Кручани, внук художника, в беседе с Талалаем расскажет не только о творчестве своего деда, но и обратится к псковичам со словами благодарности за сохраняемую память о нем.

Источник: Псковская Лента Новостей