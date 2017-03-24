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В Пскове презентовали книгу Татьяны Рыжовой «Чудесные истории о Печорской земле»

В Пскове презентовали книгу Татьяны Рыжовой «Чудесные истории о Печорской земле»

30 марта в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева прошла презентация новой книги Татьяны Рыжовой «Чудесные истории о Печорской земле».     Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке,...



В Пскове презентовали книгу Татьяны Рыжовой «Чудесные истории о Печорской земле»

31.03.2017 10:55 ПЛН, Псков

30 марта в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева прошла презентация новой книги Татьяны Рыжовой «Чудесные истории о Печорской земле».
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, книга выпущена в рамках издательского проекта МАУК «Централизованная библиотечная система» Пскова, при активной поддержке управления культуры города.
 
 
Встречу открыл заместитель начальника управления культуры администрации Пскова Вячеслав Рахман, который поздравил автора и выразил надежду увидеть новые краеведческие издания. Затем слово взяла автор - Татьяна Рыжова – поэт, писатель, переводчик, член Союза писателей России.
 
 
С нескрываемым волнением она рассказывала о новом издании, ее слова были наполнены любовью к родному краю. Книга нацелена на приобщение детей к отечественной истории и культуре. Благодаря наличию английского текста - перевода, может использоваться на уроках в школе, рекомендована для семейного чтения. Своими впечатлениями о совместной работе поделилась и художник – иллюстратор книги Вера Белюсь. Театрализованную зарисовку, иллюстрирующую страницы книги, представили учащиеся школы №24 им. Л. И. Малякова.
 
Также поздравить автора с успехом на встречу пришли коллеги, друзья, псковские писатели.

Источник: Псковская Лента Новостей



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