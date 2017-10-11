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Седьмые региональные краеведческие чтения стартуют завтра в Пскове

Седьмые региональные краеведческие чтения стартуют завтра в Пскове

Седьмые региональные краеведческие чтения пройдут с 13 по 15 октября на базе факультета естественных наук, медицинского и психологического образования ПсковГУ (ул. Советская,  21). Как сообщила Псковской Ленте...



Седьмые региональные краеведческие чтения стартуют завтра в Пскове

12.10.2017 08:28 ПЛН, Псков

Седьмые региональные краеведческие чтения пройдут с 13 по 15 октября на базе факультета естественных наук, медицинского и психологического образования ПсковГУ (ул. Советская,  21).

Как сообщила Псковской Ленте Новостей председатель Псковского регионального отделения Союза краеведов России, член Совета СКР Тамара Вересова, чтения посвящаются людям, которые внесли значительный вклад в историю края, России. «А поскольку факультет располагается в здании бывшей Духовной семинарии, в которой учился, затем преподавал и принял постриг Тихон Беллавин, одна из секций будет посвящена 100-летию восшествия Тихона на патриарший престол», - отметила она.

Церковное краеведение представит 11 выступлений, в трех из них прозвучат малоизвестные факты биографии Патриарха: Татьяна Шор (Тарту) расскажет об автографах Патриарха Тихона, отложившихся в Национальном архиве Эстонии; Юрий Сидяков (Рига) - о судьбе Патриарха, отражённой в русской латвийской прессе 1920-х годов; москвичи Наталия Магер и Владимир Медведь вспомнят семейные истории своих предков: тема их доклада - Тихон Беллавин - духовный пастырь православных жителей в Западном крае (1913-1917 гг.). На этой же секции выступят и студенты Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного университета Анжела Гавро, Анна Подкаменная и Оксана Полушкина.

География участников представлена так: горожан и жителей нашей области – 38 человек (Псков – 25, Великие Луки – 4, Бежаницы – 2, Опочка – 2, Пустошка – 2; Лавры, Невель и Порхов – по одному); москвичей – 10, Петербург нынче представляет необычно мало – 2 чел.; Воронеж, Орёл и Оренбург – по 2; не пропускает наших конференций уже традиционно Игорь Новиков из Челябинска; из Эстонии к нам пожалует 8 человек (Тарту – 7, Пайде – 1), из Риги второй раз приедет Ю.Л. Сидяков, доктор филологии Латвийского университета. Если говорить о составе участников Чтений, то из 65 – 24 университетских преподавателя (Воронеж, Орёл, Оренбург, Псков, Рига /Латвия; Челябинск), доктора и кандидаты наук. Кроме того, среди гостей – два действительных члена Русского Географического общества. А Кафедра географии ПсковГУ особенно активна – кажется, в конференции принимают участие все её сотрудники. За малым исключением (6, однако это всё равно сфера краеведения), в докладах представлена история нашей древней Псковщины.

Как отметила Тамара Вересова, сейчас, как и на предыдущих чтениях, проходивших в Печорах, супруги Кондратенко из Орла, приготовили доклады о малоизвестных страницах истории Псковского края: об основателе печатного дела в Пскове И.Я. Сытине и авторе книги о Псково-Печерском монастыре В.Р. Апухтине – археологе, историке-краеведе, музейном деятеле. А Новиков И.А. расскажет о государственной деятельности наших знаменитых земляков - братьев Татищевых, Ивана и Василия; Мартин Нармонтас, методист МБУК «Порховский музей», - об истории и культуре Ганзейского Порхова (в современном прочтении).

«Невозможно перечислить все темы, однако каждый доклад, как всегда, будет интересным и обязательно откроет неизвестную страничку или новое имя в истории края», - подчеркнула Т.Вересова.

Культурная программа тоже ожидается необычной: приедут из Тарту организаторы Международного фестиваля «Музыка листопада» - Людмила Месропян и Эльмет Неуманн выступят с музыкально-поэтической композицией (на русском и эстонском языках) «Поговори со мной» (бардовская песня, романсы на стихи поэтов Серебряного века).

Послушать выступления участников Чтений могут все, интересующиеся историей края.

Программа Седьмых региональных краеведческих чтений>>>>

Источник: Псковская Лента Новостей



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