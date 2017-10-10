Названы самые распространенные в России психические заболевания

Самой распространенной причиной нетрудоспособности населения являются депрессивные состояния. Об этом сообщил в интервью «Газете.Ru» главный психиатр Москвы Георгий Костюк.

В этом рейтинге депрессивные состояния опережают только сердечно-сосудистые заболевания, но к 2050 году ожидается, что депрессия выйдет на первое место. В Европейском регионе в течение года до 30% людей переносят тревожно-депрессивное расстройство.

Также в России стало больше случаев заболевания сосудистой деменцией или болезнью Альцгеймера, сказал главный психиатр Москвы. По его словам, это связано с увеличением продолжительности жизни в стране.

Что касается шизофрении, то ей страдает примерно 1% населения.

«Это заболевание, которое с одинаковой частотой встречается на всех континентах, у всех народов. Даже искусственные, последовательные попытки стерилизации и физического уничтожения психически больных, которые были предприняты в Германии в 1940-1941 годы, не привели к заметному изменению показателя заболеваемости ни по количественному, ни по качественному составу», - подчеркнул Костюк.

Он добавил, что куда более серьезной проблемой является стигматизация пациентов с этим заболеванием, «которой в таком масштабе, как в России, нет ни в одной другой стране».

Источник: Псковская Лента Новостей