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Названы самые распространенные в России психические заболевания : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Названы самые распространенные в России психические заболевания

10.10.2017 17:57 ПЛН, Псков
Самой распространенной причиной нетрудоспособности населения являются депрессивные состояния. Об этом сообщил в интервью «Газете.Ru» главный психиатр Москвы Георгий Костюк.
 
В этом рейтинге депрессивные состояния опережают только сердечно-сосудистые заболевания, но к 2050 году ожидается, что депрессия выйдет на первое место. В Европейском регионе в течение года до 30% людей переносят тревожно-депрессивное расстройство.
 
Также в России стало больше случаев заболевания сосудистой деменцией или болезнью Альцгеймера, сказал главный психиатр Москвы. По его словам, это связано с увеличением продолжительности жизни в стране.
 
Что касается шизофрении, то ей страдает примерно 1% населения.
 
«Это заболевание, которое с одинаковой частотой встречается на всех континентах, у всех народов. Даже искусственные, последовательные попытки стерилизации и физического уничтожения психически больных, которые были предприняты в Германии в 1940-1941 годы, не привели к заметному изменению показателя заболеваемости ни по количественному, ни по качественному составу», - подчеркнул Костюк.
 
Он добавил, что куда более серьезной проблемой является стигматизация пациентов с этим заболеванием, «которой в таком масштабе, как в России, нет ни в одной другой стране».

Источник: Псковская Лента Новостей


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