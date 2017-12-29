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Псковская городская поликлиника информирует о режиме работы в период новогодних праздников : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Псковская городская поликлиника информирует о режиме работы в период новогодних праздников

30.12.2017 11:06 ПЛН, Псков

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» поздравляет жителей Пскова с наступающим Новым годом и информирует о режиме работы поликлиники в период новогодних праздников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, структурные подразделения - поликлиника №1 (ул. Кузнецкая, 19) и поликлиника №3 (ул. Индустриальная, 8) будут работать по следующему графику:

  • 30 декабря – рабочий день по графику рабочей субботы (прием с 08.00 до 14.00, вызовы),
  • 31 декабря – дежурная служба (прием с 08.00 до 13.00),
  • 1 января – выходной день,
  • 2 января – дежурная служба (прием с 08.00 до 13.00), вызовы,
  • 3 января – выходной день,
  • 4 января – дежурная служба (прием с 08.00 до 13.00),
  • 5 января – выходной день,
  • 6 января – дежурная служба (прием с 08.00 до 13.00),
  • 7 января – выходной день,
  • 8 января – дежурная служба (прием с 08.00 до 13.00),
  • 9 января – рабочий день.

Структурное подразделение - поликлиника 2 (ул. Коммунальная, д.23):

  • 30 декабря – рабочий день по графику рабочей субботы (прием с 08.00 до 15.00, вызовы),
  • 31 декабря – дежурная служба (прием с 08.00 до 14.00),
  • 1 января – выходной день,
  • 2 января – дежурная служба (прием с 08.00 до 14.00), вызовы,
  • 3 января – выходной день,
  • 4 января – дежурная служба (прием с 08.00 до 14.00),
  • 5 января – выходной день,
  • 6 января – дежурная служба (прием с 08.00 до 14.00),
  • 7 января – выходной день,
  • 8 января – дежурная служба (прием с 08.00 до 14.00), вызовы,
  • 9 января – рабочий день.

Прием хирурга:

поликлиника №1 (ул. Кузнецкая, 19)

  • 2 января с 08.00 до 13.00

поликлиника №2 (ул. Коммунальная, 23)

  • 6 января с 08.00 до 14.00

поликлиника №3 (ул. Индустриальная, 8)

  • 4 и 8 января с 08.00 до 13.00.  

Источник: Псковская Лента Новостей


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