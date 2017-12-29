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Псковская городская поликлиника информирует о режиме работы в период новогодних праздников
30.12.2017 11:06 ПЛН, Псков
ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» поздравляет жителей Пскова с наступающим Новым годом и информирует о режиме работы поликлиники в период новогодних праздников.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, структурные подразделения - поликлиника №1 (ул. Кузнецкая, 19) и поликлиника №3 (ул. Индустриальная, 8) будут работать по следующему графику:
- 30 декабря – рабочий день по графику рабочей субботы (прием с 08.00 до 14.00, вызовы),
- 31 декабря – дежурная служба (прием с 08.00 до 13.00),
- 1 января – выходной день,
- 2 января – дежурная служба (прием с 08.00 до 13.00), вызовы,
- 3 января – выходной день,
- 4 января – дежурная служба (прием с 08.00 до 13.00),
- 5 января – выходной день,
- 6 января – дежурная служба (прием с 08.00 до 13.00),
- 7 января – выходной день,
- 8 января – дежурная служба (прием с 08.00 до 13.00),
- 9 января – рабочий день.
Структурное подразделение - поликлиника 2 (ул. Коммунальная, д.23):
- 30 декабря – рабочий день по графику рабочей субботы (прием с 08.00 до 15.00, вызовы),
- 31 декабря – дежурная служба (прием с 08.00 до 14.00),
- 1 января – выходной день,
- 2 января – дежурная служба (прием с 08.00 до 14.00), вызовы,
- 3 января – выходной день,
- 4 января – дежурная служба (прием с 08.00 до 14.00),
- 5 января – выходной день,
- 6 января – дежурная служба (прием с 08.00 до 14.00),
- 7 января – выходной день,
- 8 января – дежурная служба (прием с 08.00 до 14.00), вызовы,
- 9 января – рабочий день.
Прием хирурга:
поликлиника №1 (ул. Кузнецкая, 19)
- 2 января с 08.00 до 13.00
поликлиника №2 (ул. Коммунальная, 23)
- 6 января с 08.00 до 14.00
поликлиника №3 (ул. Индустриальная, 8)
- 4 и 8 января с 08.00 до 13.00.
Источник: Псковская Лента Новостей
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