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Причиной смерти девочки в Невеле стала тяжелая форма пневмонии : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Причиной смерти девочки в Невеле стала тяжелая форма пневмонии

07.02.2017 18:00 ПЛН, Псков

Причиной смерти девочки, которая скончалась накануне в Невеле, стала тяжелая форма пневмонии. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Госкомитете Псковской области по здравоохранению и фармации.

«С целью уточнения диагноза 8 февраля в Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области поступят биологические материалы для проведения бактериологических и вирусологических исследований. После того, как поступят все медицинские документы, комитетом будет проведена ведомственная проверка по оказанию медпомощи девочке», - сообщили в Госкомитете.

В комитете также пояснили, что девочка не была привита от гриппа.

Ранее сообщалось, что вчера, 6 февраля, в Невеле скончалась 7-летняя девочка. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из достоверных источников, у нее был грипп.

Источник: Псковская Лента Новостей


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