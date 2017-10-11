На фитнес с подругой - бесплатно!

Клуб «Супер фитнес» приглашает псковичек на День открытых дверей, который пройдет в среду, 18 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, для тех, кто придет с подругой, участие в акции бесплатное.

Начало в 19 часов. В программе:

- зумба-денс для любителей танцев;

- упругие ягодицы для ваших форм;

- пилатес для расслабления.

А также: дегустация в фитнес-баре, подарок первым 10 пришедшим и скидка 20% на любую карту! В итоге вы получите минус 600 калорий за 1,5 часа и огромный заряд положительных эмоций!

Участие 100 рублей. С подругой - бесплатно.

Запишись и запиши подругу сразу: 56-60-80

Подробнее читайте также в разделе ПЛН-Здоровье, на сайте клуба «Супер фитнес»: http://pskov.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/super_fitness_pskov.

Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.

Источник: Псковская Лента Новостей