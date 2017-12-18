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На плановые операции по стентированию артерий в Псковской области направят дополнительно 6 млн рублей : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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На плановые операции по стентированию артерий в Псковской области направят дополнительно 6 млн рублей

19.12.2017 10:05 ПЛН, Псков

На плановые операции по стентированию артерий в Псковской области дополнительно направят 6 млн рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение по итогам заседаний согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» озвучила заместитель руководителя финансового управления Псковской области Людмила Павлова.

Спикер Псковского областного Собрания, сопредседатель согласительной комиссии Александр Котов напомнил, что речь шла о другой цифре. Первый заместитель губернатора Псковской области, сопредседатель комиссии Вера Емельянова подчеркнула, что в докладе врио губернатора Михаила Ведерникова на предстоящей сессии будет отражен этот момент. «Потребность рассчитана на 23 млн рублей. Мы понимаем, что 6 млн рублей - это квартальное увеличение. Этих средств хватит на 3 месяца, а дальше будем двигаться», - пояснила она.

Напомним, что вопрос был поднят в ходе первого заседания согласительной комиссии по бюджету 11 декабря. Тогда главный врач Псковской областной клинической больницы Анатолий Волков отметил, что потребность в таких операциях довольно высока, около 160 человек - такова была очередь на середину ноября. Ежегодная финансовая потребность - около 33 млн рублей, это около 200 операций, каждая из которых обходится в 169 тысяч рублей. Совокупная потребность - 33 млн рублей.  

Источник: Псковская Лента Новостей


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