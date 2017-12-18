Среди гостей фитнес-фестиваля разыграют призы на 100 тысяч рублей

Среди гостей клуба «Супер фитнес» разыграют призы на сумму 100 тысяч рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, беспроигрышная лотерея пройдет 20 декабря в рамках фитнес-феста.

В программе:

18.30-19.00 Розыгрыш Новогодней лотереи

19.00-19.30 Зумба-денс

19.30-20.00 Упругие ягодицы

20.00-20.30 Пилатес

20.30-21.00 Старт продаж карт на год (можно будет приобрести годовой абонемент со скидкой 6477 рублей)



Вход по предварительной записи бесплатный. Всего 45 мест! Запишись сразу: 56-60-80.

Подробнее читайте также в разделе ПЛН-Здоровье, на сайте клуба «Супер фитнес»:http://pskov.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/super_fitness_pskov). Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.

Источник: Псковская Лента Новостей