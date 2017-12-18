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Среди гостей фитнес-фестиваля разыграют призы на 100 тысяч рублей
Среди гостей клуба «Супер фитнес» разыграют призы на сумму 100 тысяч рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, беспроигрышная лотерея пройдет 20 декабря в рамках фитнес-феста.
В программе:
18.30-19.00 Розыгрыш Новогодней лотереи
19.00-19.30 Зумба-денс
19.30-20.00 Упругие ягодицы
20.00-20.30 Пилатес
20.30-21.00 Старт продаж карт на год (можно будет приобрести годовой абонемент со скидкой 6477 рублей)
Вход по предварительной записи бесплатный. Всего 45 мест! Запишись сразу: 56-60-80.
Подробнее читайте также в разделе ПЛН-Здоровье, на сайте клуба «Супер фитнес»:http://pskov.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/super_fitness_pskov). Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.
Источник: Псковская Лента Новостей