В Великолукском медколледже состоялась встреча с представителями детской городской больницы по трудоустройству выпускников

27 декабря в Великолукском медицинском колледже состоялась встреча с представителями ГБУЗ ПО «Великолукская детская городская больница» по трудоустройству выпускников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, педагогический коллектив колледжа постоянно осуществляет мониторинг трудоустройства выпускников, рассматривая эту работу как показатель профориентационной и профадаптационной работы в колледже. Во вступительном слове директор колледжа Заслуженный учитель России Александр Шулаев акцентировала внимание коллег на том, что сегодня содействие в трудоустройстве выпускников является важным направлением деятельности учреждений профессионального образования, став одним из показателей конкурентоспособности и востребованности учебных заведений. Организацией трудоустройства выпускников в колледже занимается Центр содействия трудоустройству выпускников.

Ежегодно на встречу со студентами выпускных групп приходят представители медицинских организацией города Великие Луки и районов Псковской области.

Накануне Нового года со студентами встретились руководство и сотрудники Великолукской детской городской больницы, которая недавно отметила 70 лет со дня основания. Между Великолукским медицинским колледжем и Детской городской больницей заключен договор по организации производственных практик и стажировок для студентов; работодатели привлекаются к разработке образовательных программ, преподаванию клинических дисциплин и проведения государственной практики студентов колледжа, с возможным последующим трудоустройством выпускников. Главный врач ГБУЗ ПО «Великолукская детская городская больница» Татьяна Менькова уделает большое внимание подбору кадров, всегда является инициатором встреч со студентами, присутствует на праздниках вручения дипломов. Результатом совместной работы колледжа и больницы является прочное закрепление молодых специалистов на рабочих местах. Для активной профадаптации на рабочих местах молодых людей важны не только социальные предпосылки, но и их психологические особенности, личностные и деловые качества, все эти факторы учитываются при трудоустройстве будущих медицинских работников.

Представители ВДГБ не только пригласили на работу старшекурсников, но и в эмоциональной форме представили свою профессию, исполнили гимн своего учреждения.

В ответ директор колледжа А.Шулаев преподнес подарки, предложив вариант эмблемы больницы. С большим интересом сотрудники ВДГБ посмотрели новые кабинеты, оборудованные в соответствии со стандартами, отметив соблюдение всех современных требований.

Источник: Псковская Лента Новостей