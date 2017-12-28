Кабинет министров РФ выделит 116 млн рублей Псковской области на лекарства для отдельных групп граждан

Правительство РФ выделит регионам 31,6 млрд рублей на лекарственные препараты для отдельных категорий граждан, соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано в пятницу на сайте кабинета министров.

«Утверждено распределение в 2018 году субвенций в объёме 31,651 млрд рублей из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на финансирование оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания», - говорится в документе.

Псковская область получит 116425,5 тыс. рублей

Источник: Псковская Лента Новостей