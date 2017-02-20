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Жильцы дома на ул. О. Кошевого, 21 призывают МБУ «Жилище» к добросовестному исполнению обязанностей

Жильцы дома 21 на ул. О. Кошевого в Пскове призывают МБУ «Жилище» к добросовестному исполнению обязанностей. Как сообщила в интервью Псковской Ленте Новостей жительница дома Валентина Борисенко, с этой управляющей организацией дом борется уже три года.

До этого дом находился на содержании у управляющей компании «Микрорайон №11». В январе 2014 года ее руководство прислало уведомление об отказе от дальнейшего обслуживания дома, объяснив это большой задолженностью жильцов за ЖКУ. В такой же ситуации оказался и соседний дом №19. В июне 2014 года к жильцам этих домов пришел сотрудник УГХ и уведомил их, что они должны в течение трех месяцев провести общее собрание, выбрать совет дома и решить, какая управляющая компания будет теперь заниматься содержанием дома. У жильцов был вариант выбрать МБУ «Жилище» или определить управляющую организацию самостоятельно. До истечения трехмесячного срока дом поставили на временное аварийное обслуживание МБУ «Жилище».

По словам Валентины Борисенко, 19-й дом решением общего собрания жильцов выбрал другую управляющую компанию, а дом №21 решил перейти на содержание в МБУ. Фактически дом находился у него на обслуживании с 1 сентября 2014 года. «Но за эти годы они ничего для нашего дома не делали. Мы постоянно с ними ругались, на все наши жалобы они посылали нас куда подальше, - рассказала Валентина Борисенко. - Дворы не убирались, лестницы в подъездах не мылись, со двора исчез один из трех мусорных баков. На помойке творилось черт-те что». При этом она пояснила, что после очередной жалобы жильцов УГХ выделило вместо пропавшего новый контейнер, но две недели назад в нем отломалось колесо, и теперь контейнер лежит на боку и не используется.

При этом псковичку возмутила реакция сотрудников МБУ «Жилище», когда жильцы дома обратились туда по поводу этой проблемы. «"А вы все равно платите только за два контейнера", - сказала нам замдиректора МБУ Елена Маршалова. - А на самом деле его оплачивает детский клуб «Надежда» (который находится в доме №19 - ред.)».

Валентину Борисенко особенно возмутило, что МБУ «Жилище» собралось почти вдвое повысить оплату своих услуг. «Летом прошлого года у нас появилось объявление, что с 1 сентября они с нами расторгают договор и мы сами должны себе найти новую управляющую компанию. А если мы хотим, чтоб МБУ не отказывалось от нашего дома, то они поднимут плату. За что - никто ничего не объяснил», - рассказала псковичка.

По ее словам, эта организация и за более дешевую плату ничего не делала по содержанию дома и дворовой территории, поэтому соглашаться на условия МБУ не следовало, но все пошло по иному сценарию. «У нас не выбран Совет дома, но выдвинулась одна самозванка, проживающая в нашем доме, которая прошла по квартирам и собрала подписи, чтоб оставаться в «Жилище». При этом она не объяснила людям, что платить они за те же услуги будут вдвое больше, - констатировала Валентина Борисенко. - Конечно же, она не имела права этого делать и собранные подписи не имеют юридической силы. Но в одиночку я не смогла их убедить, что не надо этого делать. В итоге в октябре мы получили квитанции с почти вдвое увеличенными счетами».

Псковичка обращалась с заявлениями на МБУ «Жилище» в УБЭП и прокуратуру города, но оттуда, по ее словам, «пришли глупейшие ответы, достойные журнала "Крокодил"».

Валентина Борисенко считает несправедливым, что жильцы дома, большая часть которых пенсионеры, платят МБУ увеличенные суммы, при это не получая услуги адекватного качества, и требует, чтобы «Жилище» вернуло незаконно взимаемые с жильцов деньги.

Источник: Псковская Лента Новостей