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Интерактив: Надоел рекламный мусор в подъездах!

Почему магазины мусорят своей рекламой в наших подъездах?! Так надоело постоянно выгребать из почтового ящика рекламные листовки, но промоутеры одного магазина военных товаров вообще отличились! Листовки не разложены по ящикам, а брошены на радиатор возле них!



Возникает вопрос - какое это право имеет этот магазин и его работники мусорить в наших подъездах? И кто должен за ними убирать?

Неравнодушный жилец

Источник: Псковская Лента Новостей