www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.


Дом на Индустриальной достроят Сроки поверки индивидуальных приборов учета Как оплатить коммунальные услуги без комиссии Жилой комплекс с уникальным месторасположением Сервис ответов на вопросы На что потратить маткапитадл? Что делать, если нотариус - мошенник? Дома здесь не будет! Сервис ответов на вопросы Дома здесь не будет! Как оплатить коммунальные услуги без комиссии Дома здесь не будет! Что делать, если нотариус - мошенник? Сроки поверки индивидуальных приборов учета Сроки поверки индивидуальных приборов учета Жилой комплекс с уникальным месторасположением
     Первый клубный дом в Пскове    В Пскове появились «обманутые дольщики»   



Написать на ПЛН-Дом

За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.


Интерактив: Надоел рекламный мусор в подъездах!


19.12.2017 19:12 ПЛН, Псков

Почему магазины мусорят своей рекламой в наших подъездах?! Так надоело постоянно выгребать из почтового ящика рекламные листовки, но промоутеры одного магазина военных товаров вообще отличились! Листовки не разложены по ящикам, а брошены на радиатор возле них! 
 

Возникает вопрос - какое это право имеет этот магазин и его работники мусорить в наших подъездах? И кто должен за ними убирать? 

Неравнодушный жилец 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 25 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?















Голосование

Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?