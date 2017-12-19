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Интерактив: Надоел рекламный мусор в подъездах!
19.12.2017 19:12 ПЛН, Псков
Почему магазины мусорят своей рекламой в наших подъездах?! Так надоело постоянно выгребать из почтового ящика рекламные листовки, но промоутеры одного магазина военных товаров вообще отличились! Листовки не разложены по ящикам, а брошены на радиатор возле них!
Возникает вопрос - какое это право имеет этот магазин и его работники мусорить в наших подъездах? И кто должен за ними убирать?
Неравнодушный жилец
Источник: Псковская Лента Новостей
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