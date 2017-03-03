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Интерактив: Послали население на три буквы

Если хотите ограбить собственников и жильцов квартир, то просто пошлите их на три буквы: ОДН или СОИ. В новых квитанциях от домоуправлений за март месяц появилась строчка ХВ на СОИ, означающая затраты воды на содержание общего имущества.

Понятно, что эту тему уже «затерли» за последний месяц, в конце концов власти пообещали, что до окончательного разрешения спорной ситуации по ОДН и СОИ изменений в оплате пока не будет. Между тем, вместо начислений по ОДН от «Горводоканала» в марте появились СОИ от управляйки, причем в несколько раз превышающие те показатели, по которым мы обычно оплачивали счета «Горводоканала» с учетом ОДН.

В управляйке сообщили, что расчет сделан теперь исходя из разницы поквартирных показаний и общедомового счетчика, но с учетом того, что значительно снижены нормативы для тех квартир, где не установлены водосчетчики.

Вот и получается, что не иметь счетчик сейчас гораздо выгоднее, так как «плескайся сколько хочешь – за тебя заплатит дом», а точнее те, кто установил счетчики. Даже если учесть, что чиновники пообещали постепенно повышать коэффициент по нормативу, то СКОЛЬКО еще воды и денег утечет в неизвестном направлении из карманов добросовестных и ответственных собственников и жильцов квартир, пока эти нормативы превысят тарифы по счетчикам.

Источник: Псковская Лента Новостей