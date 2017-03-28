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Интерактив: Уставшие от непонятных квитанций
Пришла интересная квитанция от Горводоканала.
Проходить квест по дозвону в абонентский отдел больше нет времени, да и ситуация касается многих горожан, поэтому разъяснения Горводоканала здесь были бы уместны.
В квитанции сказано, что в нашем доме установлен общедомовой прибор учета холодной воды. За эту услугу взимается плата в размере 10 руб. 23 коп. за 1 кв. м (соответственно, например, с однокомнатной квартиры примерно 400 рублей). Еще в квитанции есть строка о дополнительных расходах (50 рублей). Итого чуть больше 450 рублей с однокомнатной квартиры.
А вопросы такие:
1. Почему жильцов даже не уведомляют о том, что в их доме будут производиться работы, за которые потом будут выставлены счета?
2. Что входит в дополнительные расходы (50 рублей с квартиры)?
3. Где жильцы дома могут ознакомиться с документацией обоснования стоимости прибора учёта и его установки?
Уставшие от непонятных квитанций псковичи
Псковская Лента Новостей обратилась за разъяснениями в МП г. Пскова «Горводоканал». По каждому из пунктов были получены разъяснения от предприятия:
1. За 5 рабочих дней МП г. Пскова «Горводоканал» оповещает управляющую организацию, в каких домах и в какое время будет устанавливаться общедомовой узел учета. В обязанности управляющей организации входит оповещение жильцов. Как правило, сотрудники УО вешают на подъездах многоэтажек объявления, в которых указывают дату и время установки общедомового узла учета.
2. На основании письма министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 апреля 2014 г. N 5792-МС/0 (https://жкхпортал.рф/rashpu.html), оказание услуг по проведению работ по приему и переводу денежных средств, а также по выставлению и рассылке платежных документов и корреспонденции на оплату за установку коллективных (общедомовых) приборов учета, оказываемых МП г. Пскова «Горводоканал» относится к категории платных и составляет 51 руб. 66 копеек
3. Проектно-сметная документация и документы на общедомовой узел учета после его установки передаются в управляющую организацию. Посмотреть документы вы можете по первому требованию.
Источник: Псковская Лента Новостей