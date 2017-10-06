Интерактив: Кто согласовал надстройки над подъездами?Интересно бы узнать, законны ли и согласованы ли такие надстройки над подъездами домов на ул. Киселева,11? Или будем ждать, пока рухнет на кого-нибудь козырек подъезда? Хотелось бы...39
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Фотофакт: Из водосточной трубы дома на Октябрьском, 37/2 хлещет кипяток
16.10.2017 12:09 ПЛН, Псков
Из водосточной трубы дома №37/2 по Октябрьскому проспекту хлещет кипяток. Вода вытекает на «козырек» над магазинами, а оттуда - на тротуар.
Дмитрий
Псковская Лента Новостей обратилась за комментариями в ООО «Микрорайон №6», в ведении которого находится дом. Как пояснили в управляющей компании, это связано с развоздушиванием батарей в данном доме. «На выходных в доме была авария, отключалось отопление. А сейчас идет развоздушивание батарей, вода сливается на улицу через водостоки. Это нестрашно», - пояснили в управляющей организации, назвав такой механизм «обычным явлением».
Источник: Псковская Лента Новостей
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