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Фотофакт: Из водосточной трубы дома на Октябрьском, 37/2 хлещет кипяток


16.10.2017 12:09 ПЛН, Псков

Из водосточной трубы дома №37/2 по Октябрьскому проспекту хлещет кипяток. Вода вытекает на «козырек» над магазинами, а оттуда - на тротуар.

 

 

Дмитрий

Псковская Лента Новостей обратилась за комментариями в ООО «Микрорайон №6», в ведении которого находится дом. Как пояснили в управляющей компании, это связано с развоздушиванием батарей в данном доме. «На выходных в доме была авария, отключалось отопление. А сейчас идет развоздушивание батарей, вода сливается на улицу через водостоки. Это нестрашно», - пояснили в управляющей организации, назвав такой механизм «обычным явлением».

Источник: Псковская Лента Новостей



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