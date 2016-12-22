Член Молодежного парламента Алексей Кириллов: Тематика ЖКХ не интересна молодежи

В декабре 2016 года исполнился год новому созыву Молодежного парламента при Псковском областном Собрании. Псковская Лента Новостей расспросила молодых политиков о результатах их деятельности. На вопросы ответил член Молодежного парламента Алексей Кириллов.

- Как вы оцениваете работу псковского Молодежного парламента за прошедший год и активность его членов?

- Нормально. Десяток человек решает свои личные задачи, а остальные делают вид, что им это интересно. Или просто не проявляют никакой заинтересованности в происходящем. Я и не ожидал чего-то большего. Четких целей нет. Ответственности тоже. Грозились лентяев изгонять, да всё как-то лень.

- Какие проекты Молодежного парламента считаете самыми важными?

- Считаю, что основным должна стать просветительская деятельность. Просвещаться самим и просвещать других. Анализ нормативных актов на втором месте. Дальше, отработка федеральных мероприятий, типа тестов по истории. Ну и на закуску поддержка социальных проектов.

- Присутствует ли тематика ЖКХ в деятельности парламента?

- Нет. Мы можем в перерыве перекинуться парой слов с Владимиром Петровым по поводу территориальной схемы обращения с отходами или внедрения нормативов на ОДН. Но, это только потому, что он тоже тесно с этим связан. В целом тематика ЖКХ не интересна молодежи, а зря. Что там Маслоу говорил? Потребности в безопасности: комфорт, постоянство условий жизни - на второй ступени, после еды и воды.

- Насколько сложно совмещать общественную деятельность с работой?

- В этом плане мне повезло, общественная деятельность - моя работа. Я занимаюсь делом, которое люблю. Осталось, чтобы оно начало приносить хороший доход. Век социального предпринимательства не за горами. Ну и на самом деле Молодежный парламент не отнимает много времени.

Беседовал Денис Бахтин

Источник: Псковская Лента Новостей