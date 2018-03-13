Политика

Информацию о незакрытых счетах Грудинина Петр Алексеенко считает фейком, снизившим рейтинг кандидата в президенты

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко назвал фейком информацию о незакрытых счетах кандидата в президенты от компартии Павла Грудинина. В прямом эфире программы «Сообразим на троих» на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» псковский коммунист высказал мнение о том, что «вброшенные» сведения являются фейком и компрометируют как кандидата, так и всю партию КПРФ.

«То есть счетов не было?» - уточнил один из ведущих программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко. «Счета были, - ответил Петр Алексеенко. - Но они были до 31 декабря».

Псковский коммунист привел слова самого Павла Грудинина, который на встрече с избирателями в Ростове-на-Дону спросил у присутствующих, кто из них доверяет российским банкам. «Вести такую хозяйственную деятельность невозможно без иностранных счетов», - высказал мнение лидер псковского отделения КПРФ, добавив, что вопрос требует тщательной финансовой и юридической проработки.

Также Петр Алексеенко считает, что кандидаты вообще не должны закрывать счета в иностранных банках до выборов. «Зачем закрывать счета, а если кандидат не выиграет, опять их открывать? Вот после выборов можно и закрыть», - сказал он.

Лидер псковских коммунистов добавил, что «вброс» информации об иностранных счетах Павла Грудинина сказался на понижении рейтинга кандидата от КПРФ на выборах президента.