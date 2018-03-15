Политика

Игорь Романов: Выборы президента важны для каждого человека

Жители Псковской области активизировались и активно пошли голосовать на выборах президента по сравнению с выборами другого уровня. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал руководитель регионального штаба Бориса Титова Игорь Романов.

По его мнению, процесс голосования в регионе прошел «замечательно», без нарушений. «Народ активно шел голосовать», - отметил он и рассказал, что сам посетил 12 избирательных участков, включая СИЗО-1 в городе Пскове, проконтролировал ход голосования. «Меня процесс голосование устроил, все было без нарушений», - подчеркнул Игорь Романов, добавив, что и КОИБы на выборах президента работали без сбоев.

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Высокую явку избирателей он объясняет тем, что выборы президента важны для каждого человека. «Народ решил выразить свое волеизъявление. Раз в 6 лет», - подчеркнул руководитель штаба.

Также он поблагодарил Избирательную комиссию Псковской области за хорошую информационную кампанию в преддверии выборов президента. «Но, думаю, на явку повлияли и программы кандидатов, поэтому каждый избиратель решил выразить свое мнение и сделать личный вклад в будущее страны», - уверен Игорь Романов.

Он подчеркнул, независимо от результатов Бориса Титова на президентских выборах, «Партия Роста» в Псковской области продолжит борьбу за власть на губернаторских выборах и выборах глав районов, а также продолжит пропагандировать свою программу под названием «Стратегия роста».