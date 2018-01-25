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Общество

«Акценты» Донецкого: Дебаты без Путина, столкновение либералов и «бои» под Черехой

26.01.2018 18:00|ПсковКомментариев: 50

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН. 

Темы выпуска: 
Брейн-ринг без чемпиона. Путин снова отказался от предвыборных дебатов. 
В постели с врагом. Лидер псковского «Яблока» вновь подверг резкой критике Алексея Навального и его сторонников. 
Праздник местного значения. До столетнего юбилея Рабоче-Крестьянской Красной Армии осталось меньше месяца. 

На этой неделе не случилось громких медийных скандалов, связанных с предстоящими выборами президента России, однако избирательная кампания, скрепя и чавкая, набирает ход, отматывая очередную неделю до «Дня Д». Штаб «кандидатки в кандидаты» Ксении Собчак объявил, что собрал необходимый минимум подписей граждан.

Несостоявшийся кандидат Алексей Навальный еще раз призвал своих сторонников на воскресный митинг в поддержку «забастовки избирателей». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин не намерен участвовать в телевизионных дебатах с оппонентами. 

Все движется по более-менее установившемуся плану, без особых зигзагов и сенсаций. Разве кто-то ожидал чего-то иного от Путина, кроме уже ставшего привычным игнора соперников в публичном пространстве? Не царское это дело — дебаты. Неучастие в телевизионных шоу для широкого круга избирателей — одна из традиций российского политического класса. И Путин просто прилежно ей следует, предпочитая монолог диалогам с непредсказуемыми эффектами. 

На снимке: Владимир Путин во время посещения Объединенной двигателестроительной корпорации 24 января 2018 года. Фото: пресс-служба президента РФ

Трудно представить, какая беда вдруг заставила бы нацлидера изменить правила и нарушить привычный ритуал? Ведь даже его «местоблюститель» Дмитрий Медведев, которого принято считать представителем «либерального крыла» правящей элиты, в свое время проигнорировал дебаты. Так почему Путин должен вдруг выскочить  в прямой эфир, чтобы скрестить полемические шпаги с персонажами вроде Ксюши Собчак или Жириновского? Зачем это ему? Разве что со скуки. Но на скуку ВВП пока не жаловался. На галеры — да, на скуку — нет. 

Тем не менее тема дебатов ритуально всплывает всякий раз, когда действующий президент объявляет о своем неучастии в шоу. И обязательно какой-нибудь видный публицист типа Дмитрия Быкова задаст свой коварный, с подковыркой, вопрос: «Путин боится или ему нечего сказать?». Вопрос, понятно, абсолютно бессмысленный. Ни то, ни другое. Просто - не по чину.

Путин выше всей этой предвыборной мышиной возни и словесной шелухи. Взгляните на его рейтинг. Кому еще он что-то должен доказывать? Кого он должен «уделать и утрамбовать» в живой полемике? Ксюшу из «Дома-2», что ли?

Совместите их в одной картинке. Как-то не получается. У «подавляющего большинства» не столь разнузданное воображение. Если в стране не существует такого политического института, как «предвыборные дебаты» (к тому же закрепленного законодательно), так «об чём вообще говорить»?    

Здесь напомню, что традицию неучастия в публичных дебатах заложил столь любимый либералами Борис Ельцин еще весной-летом 1991-го года на выборах президента РСФСР. Считавшийся фаворитом, Ельцин демонстративно не явился на телевизионные дебаты, чем спровоцировал в студии истерику Владимира Жириновского. Я прекрасно помню этот эпизод отечественной истории. Тогда, и особенно сейчас, это не просто демонстрация презрения к политическим «пигмеям», но и особая предвыборная технология, показывающая зрителям, что кандидат от Кремля принадлежит к высшей политической касте, находится как бы в ином измерении бытия. 

Сломать этот ритуал — значит, покуситься на саму систему приоритетов, в которой власть всегда выше, чем те, кто по ней страждет. В нашей стране неучастие в дебатах это своего рода привилегия, а кто же добровольно откажется от привилегий? Поэтому все претензии к Путину — не более, чем фигуры речи. Он не участвовал в дебатах 18 лет назад, зачем ему это сегодня? 

Единственное, что остается избирателю, это решить, будет или не будет он участвовать в этих выборах? Не допущенный до них Алексей Навальный «топит» за то, чтобы ни в коем случае не участвовать. Мол, единственный путь выразить свое несогласие — это снизить явку и тем самым подвергнуть сомнению легитимность избрания Путина. 

Оппоненты Навального (причем не от власти, а от оппозиции) полагают, что подобная тактика не реалистична и вредна, поскольку в итоге повышает процент проголосовавших за Путина.

И не зря на этой неделе псковский «яблочник» Лев Шлосберг разразился целой программной статьей, в которой главный объект атаки как раз «эгоист» Навальный и его сектантская концепция. 

Цитирую: «...забастовка избирателей» прямо работает на Путина, так как повышает его процент на выборах, сокращая поддержку других кандидатов. <...> В сухом остатке «забастовка избирателей» – это прямая борьба со всеми другими кандидатами в президенты, кроме Путина». Ко всему прочему Шлосберг обвинил Навального в «приватизации неголосующих граждан», мол, оппозиционер поступает лукаво, когда прибавляет к общему числу тех, кто не придет на выборы, свои «10 копеек», и объявляет всю сумму своей. 

Что ж, с этими аргументами трудно спорить, так, собственно, и есть, но вряд ли сторонники Навального теперь откажутся от своей доктрины, поскольку, опять же, это не в их интересах. И получается, что каждый из гипотетических оппонентов Путина останется «при своих», никто ничем ни с кем не поделится. Всякие  коалиции были напрасными фантазмами, не понятно, на чем основанными. Более того, если бы Навального все-таки допустили до выборов, то и Собчак никуда бы не делась из гонки, вопреки своим нынешним заявлениям, и мы бы увидели жестокое столкновение либералов. 

Как известно, внутривидовой естественный отбор подчас намного жестче, чем межвидовой. Вообразите, во что превратилась бы нынешняя вялая кампания, если бы Навального допустили? «Сказочным Бали» и скабрезными видео Навальный явно бы не ограничился. Вспомним, как в начале нулевых «Союз Правых Сил» открыто гнобил и шельмовал лидеров все того же «Яблока». С тех пор мало что изменилось. 

Во вторник, 23 января, ровно за месяц до события, под председательством врио губернатора Михаила Ведерникова прошло второе заседание оргкомитета по подготовке и проведению торжественных мероприятий, приуроченных к 100-летию образования Рабоче-крестьянской Красной армии. Как отмечалось на заседании, план обрел рабочую форму и есть надежда, что все мероприятия будут действительно интересными. 

Конечно, надежда умирает последней, но, судя по представленному нам отчету, ничего эпохального и запоминающегося псковичей 23 февраля точно не ждет. Названа цифра — 190 мероприятий, но это не тот случай, когда количество переходит в качество. 

Что это за мероприятия? 

Подготовка ведется по двум ведомствам — по линии Псковского гарнизона и областного комитета по культуре, точнее, его подведомственных учреждений. Плюс муниципалитеты. В принципе, любой, не чуждый культмассовой работе человек, способен представить себе уровень этих мероприятий. Дежурный концерт творческих коллективов в БКЗ, юбилейные выставки в музеях, какие-то памятные вечера с ветеранами? Это все, на что способен регион? Список длинный, а что реально запомнится? 

Центральным событием, по идее, должна стать реконструкция боев новорожденной РККА с немцами в районе Черехи, но и с этим «гвоздем» программы пока не все ясно. Какие клубы исторической реконструкции представят нам картину легендарных боев под Псковом? Пока ничего неизвестно.

На сегодняшний день — информации ноль. Разве так готовятся масштабные государственные праздники? Где афиши, где реклама? Ничего этого попросту нет. Где именно будет локация для предполагаемой реконструкции в Черехе? В какой точке пространства произойдет бой? Кто будет смотреть представление? Школьники, студенты, все желающие? Как люди будут туда добираться? Где разместятся и увидят ли что-либо без биноклей? Ничего этого мы пока не знаем. 

Хотелось бы, знаете ли, увидеть своими глазами этот мифический список из 190 мероприятий и сделать собственные выводы. Хотя, признаюсь, меня заранее воротит от книжных выставок и концертов самодеятельности в читальных залах, а, судя по всему, это и есть главное содержание праздника. Каких-то ярких событий, концерта эстрадных звезд вроде какого-нибудь гипотетического «Любэ» с массовыми гуляниями планом не предусмотрены; ну, а в том, что военные организуют приватные междусобойчики с алкоголем и закусками для своих, я нисколько не сомневаюсь. Только этого ли мы ждем от грядущего юбилея? 

Засим прощаюсь. Это были «Акценты». Берегите себя! 

Александр Донецкий         

Пресс-портрет
Шлосберг Лев Маркович Путин Владимир Владимирович
Медведев Дмитрий Анатольевич Жириновский Владимир Вольфович
Ведерников Михаил Юрьевич Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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