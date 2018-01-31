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Александр Котов назвал важным решение о создании равных возможностей для всех инвесторов при корректировке схемы обращения с ТКО

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов назвал важным решение о создании равных возможностей для всех инвесторов при корректировке схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. «Сейчас уже понятно, что нужно делать в ближайшее время для того, чтобы проблему с ТКО разрешить», - отметил он в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя итоги заседания обновленного состава межведомственной рабочей группы по обращению с ТКО в Псковской области.

«В рамках рабочей группы будут работать эксперты, которые скорректируют систему обращения с ТКО с той целью, чтобы в этой схеме были предусмотрены равные возможности от всех потенциальных инвесторов. Это, на мой взгляд, очень важное решение, которое позволит сделать выбор из более широкого круга инвесторов, которые изъявят желание работать в регионе с твердыми коммунальными отходами», - сказал спикер регионального парламента.

«Определены сроки, в течение нескольких месяцев нужно провести соответствующие процедуры и определить такого инвестора. Ну а дальше все будет зависеть от предложенного инвестиционного проекта, возможностей инвестора и от того, насколько органы исполнительной власти области будут тщательно работать над решением этой проблемы», - высказал мнение Александр Котов.

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По словам председателя Собрания, проекты, представленные вчера на заседании двумя потенциальными инвесторами, по сути являются типовыми. «Все будет зависеть от того, каким может быть тариф в результате реализации того или иного проекта переработки ТКО. Это очень важно для нас, так как эти расходы лягут на граждан», - отметил он.

Также Александр Котов высказал мнение о том, что в основе инвестиционного проекта должна лежать именно переработка отходов, а муниципалитет, в котором разместятся такое производство и полигон, должен получить экономический эффект.