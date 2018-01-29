Общество

Михаил Ведерников призвал принять единый документ по обращению с ТБО, который будет ставить в равные условия всех инвесторов

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников призвал принять единый документ обращения с ТБО, который будет ставить в равные условия всех инвесторов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе первого заседания обновленного состава межведомственной рабочей группы по обращению с ТБО в Псковской области глава региона заявил, что осознанно возглавил данную структуру, чтобы нести персональную ответственность за все принятые здесь решения.

«К сожалению, эта тема в последнее время получила актуальность и достаточно серьезное социальное напряжение. Я осознанно принял решение возглавить группу и нести персональную ответственность за те решения, которые будут приниматься», - сказал он и выразил благодарность всем, кто откликнулся на предложение войти в рабочую группу.

«К сожалению, так случилось, что мы нашей большой дружной семьей живем в маленькой квартире со смежными комнатами. Давайте исходить из того, что есть, и с пониманием относиться к сложностям», - призвал он.

Михаил Ведерников напомнил, что до мая регион должен определиться с региональным оператором, который будет обеспечивать вывоз и утилизацию ТБО. Дискуссионным он назвал вопрос, будет ли это один оператор или несколько.

Также врио губернатора сообщил, что территориальная схема утилизации ТБО должна быть еще раз пересмотрена. «Мы должны принять единый документ, который ставил бы в равные условия всех инвесторов, которые готовы этим вопросом заниматься. Мы должны согласиться на предложение того инвестора, который будет максимально интересен Псковской области», - сказал он.

Михаил Ведерников добавил, что по итогам работы группы должно быть спрогнозировано возможное повышение тарифа и его обоснованность, «что получат люди и муниципалитеты, в которых будут размещены полигоны либо мусороперерабатывающее производство».